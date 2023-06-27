3 цвета в одежде, которые носят уверенные женщины

Они не оставят шанса остаться незамеченной.

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Несмотря на то, что цвет всегда влиял на настроение и самочувствие людей, изучать это воздействие начали совсем недавно. Специалисты уверены: зрение — одно из самых развитых чувств, поэтому через него мы не только получаем информацию о мире, но и анализируем ее.

Например, красные лекарства кажутся более эффективными, а красная помада делает женщину привлекательнее в глазах мужчин. Оттенок наряда тоже влияет на то, как нас воспринимают окружающие. Некоторые цвета решаются надеть лишь самые уверенные в себе барышни.

Черный

Кажется, это простой, элегантный, всем понятный оттенок. Но наряды в «тотал блэк» привлекают не меньше внимания, чем розовые платья или блузы в веселенький цветочек. Они говорят о том, что девушка спокойна, ей не надо пытаться показаться себя, не надо с помощью одежды делать громких заявлений. Иногда в таком посыле гораздо больше влияния.

Красный

Это один из самых сильных цветов, во всех культурах он символизирует яркие эмоции: в одних — радость, в других — агрессию и решимость. Так или иначе, красный не оставляет шанса остаться незамеченной. Он не только привлекает внимание, но и заставляет аккуратнее относиться к своим словам: их обязательно запомнят. Кроме того, некоторые женщины считают, что в красной одежде их черты лица не смотрятся такими яркими и привлекательными. Но уверенные в себе барышни уверены: они не останутся не оцененными.

Фиолетовый