Блогерша назвала безвкусицей три популярных аксессуара

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, который насчитывает более 400 тысяч подписчиков.

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В первую очередь инфлюэнсерша обратила внимание на браслет Love люксового бренда Cartier. Она рассказала, многие женщины носят данное ювелирное изделие по несколько штук на одной руке. По ее мнению, это является признаком того, что он является дешевой копией. В связи с этим Бессетт посоветовала присмотреться к более изящным аксессуарам из золота.

Кроме того, специалистка призвала отказаться от плетеных браслетов и пластиковых серег, украшенных сердцами, радугой и звездами. Их рекомендуется заменить изделиями из золота и с жемчугом.