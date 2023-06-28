Модель Victoria's Secret появилась на публике в полупрозрачном платье

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима посетила кинофестиваль в Таормине. Об этом сообщает Daily Mail.

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42-летняя Адриана Лима появилась на ковровой дорожке старейшего в Италии киносмотра в эффектном образе. Она надела полупрозрачное изумрудное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Расшитое пайетками макси с кейпом дополнили босоножки на шпильке.

Супермодель пришла на мероприятие вместе со своим бойфрендом, продюсером Андре Леммерсом.

В августе 2022 года у пары родился первенец Сайан.

Бразильянка также воспитывает двух дочерей от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: 13-летнюю Валентину и 10-летнюю Сиенну. Супруги были женаты с 2009 по 2016 год.