Названы способы визуально увеличить грудь с помощью одежды
Модная блогерша (имя и фамилия не уточняются) с никнеймом @verypettygirl назвала способы, с помощью которых можно визуально увеличить грудь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.
В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала присмотреться к вещам, оформленным воротниками-хомутами. Подобную одежду можно носить на официальные вечерние мероприятия и вечеринки, считает автор видео.
Кроме того, она обратила внимание на рубашки.
«Они созданы для женщин с маленькой грудью. Всегда оставляйте в них шею открытой», — порекомендовала юзерша, в то же время предложив носить данный предмет гардероба с водолазками.
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