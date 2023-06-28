Блогерша раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом carolinafreixa продемонстрировала наряд с упомянутым домашним комплектом. Так, она примерила спортивный бюстгальтер без подклада, розовые укороченные шорты и длинную рубашку. В качестве аксессуаров инфлюэнсерша выбрала розовую сумку на коротком ремешке, многочисленные браслеты и цепочки. Свой образ Каролина дополнила босоножками на высоком толстом каблуке.