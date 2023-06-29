75-летняя женщина примерила молодежные наряды и восхитила пользователей

Блогерша зрелого возраста Кэндис (фамилия неизвестна) примерила молодежные наряды и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 94,4 тысячи подписчиков.

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Известно, что 75-летняя инфлюэнсерша с никнеймом lifeinmy70s регулярно публикует ролики, в которых предстает в стильных предметах гардероба. В одном из последних видео женщина продемонстрировала свой внешний вид в черном вечернем платье.

Помимо этого, она примерила образ, состоящий из синих классических брюк и блузы в тон, а также длинное платье с глубоким разрезом в области бедер и босоножки на высоких каблуках.

«Мои наряды в 75 лет», — подписала публикацию Кэндис.

Зрители, в свою очередь, оценили внешность юзерши в комментариях под постом.

«Какая потрясающая женщина!», «Мне 19, и у меня намного меньше вещей в гардеробе», «У меня мурашки по коже от нее, просто королева», «Дело в том, что после 50 нам становится все равно, что думают другие. Совсем», — написали они.