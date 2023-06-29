Позаботьтесь о внешнем виде: нужен ли на работе дресс-код

Из-за неподобающего внешнего вида могут уволить с работы. Но только 4% работодателей сегодня готовы решительно расстаться с сотрудником из-за несоблюдения дресс-кода.

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Десять лет назад, в доковидные времена, аж 13% могли уволить за раздражающую манеру одеваться. Правда, не все так просто: 34% компаний все же укажут на вид, если человек одет «не корпоративно». Но в 2013 году таких было больше половины, 57%. Неужели работодатели стали более терпимыми? Или — более равнодушными? За последнее десятилетие произошло так много всего, что у людей теперь другие приоритеты. Люди перестали уделять повышенное внимание собственному внешнему виду.

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Я давно не встречала на улицах женщин на каблуках, зато очень часто вижу девчонок всех возрастов в спортивных костюмах и шлепках. Как удобно, так и одеваются; и мужчины с голыми ногами — в сандалиях и шортах — тоже не смущаются своим «неджентльменским» видом. Мужчину в костюме и галстуке на улице не встретить.

Только где-то в офисном кабинете, да и то нечасто. Как шелуха, отпали «брендовые» вещи. Все больше людей покупают шмотки в секонд-хенде из соображений модного ныне «рационального потребления». Глупо — отдать за сумку три своих зарплаты. Сумка должна быть практичной и удобной, а если порвется, то ее можно выбросить без сожалений. И уж если в быту мы все чаще исповедуем простоту и практичность, то и на нашей офисной жизни тоже сказывается тренд «не париться из-за одежды».

Еще, кстати, и удаленка внесла свой вклад: многие ведь продолжают работать из дома, значит, работодатель не видит, что сотрудник блаженствует за компьютером в уютной пижаме. Как-то попалась на глаза картинка из жизни «удаленщика»: мужчина сидит на зум-конференции в рубашке с галстуком и трусах-семейниках. Дома, естественно.

Во всем должен быть баланс и мера. И, конечно, не надо переться в офис в пляжном виде. Но и требовать, чтобы дама, допустим, ходила исключительно в юбке-футляре и на каблуках, — неправильно. Так же, как принуждать мужчину ходить в пиджаке и галстуке, если того не требует особая ситуация. Интересно, что в Трудовом кодексе не прописано такое понятие, как дресс-код.

В каждой организации работодатель сам устанавливает правила и порядки, относящиеся к внешнему виду работников. Да что там — взрослая и серьезная жизнь! Даже детские сады есть, по крайней мере раньше были, где мальчикам обязательно нужно было ходить в шортиках и чешках, девочкам — в белых гольфах. В годы моей учебы в школе, кстати, кроме формы директор ввела правило — ходить ученикам не в туфлях, а в домашних тапочках. Делалось это для того, чтобы старшеклассники носили с собой сменку.

В тапочках-то, конечно, по лужам не пойдешь… Но как же нелепо мы выглядели в строгой школьной синей форме и домашних тапках без задников! Сейчас это, конечно, вспоминается как дикость и самодурство. Собственно, все более или менее адекватные люди должны сами понимать, куда можно идти в галошах, а куда надо надеть платье со строгим воротничком. Грустно, что до сих пор взрослому человеку — работодателю — приходится указывать подчиненному на внешний вид.