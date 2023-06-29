Платье Хелен Миррен можно арендовать за £8 в день

77-летняя актриса Хелен Миррен разместила два своих платья в приложении по аренде одежды By Rotation. Об этом пишет Daily Mail.

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Таким образом актриса хочет внести свой вклад в защиту окружающей среды, а не заработать денег. Два ее наряда выставлены за арендную плату £8 и £24 в день. Одно из платьев бренда Needle & Thread стоит в оригинале £775, другое — Niteline Della Roufogali — £300.

Хелен Миррен ранее рассказала Vogue: «Модный прокат помогает нам лучше потреблять. Я так рада, что два моих вечерних платья, включая любимое из моего архива, выставлены на прокат в By Rotation — это делает эти прекрасные вещи доступными для всех».

Она отметила, что у нее нет привычки выбрасывать свои платья после одного использования.

«С ростом быстрой моды и суждений повторного ношения нарядов, даже вне красной дорожки, одежда стала почти такой же, как одноразовая пластмасса», — сказала Миррен.