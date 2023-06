Королева Великобритании Камилла вышла в свет в серьгах за £47 тысяч

На прошлой неделе королева Камилла появилась на Королевских скачках в Аскоте, выбрав в качестве украшения бриллиантовую брошь, которая ранее принадлежала Елизавете II. Украшение, которое было одним из самых любимых в коллекции королевы Елизаветы II, было создано в 1919 году по дизайну лорда Курто-Томсона фирмой The Goldsmiths and Silversmiths Co. В 1919 году его сестра Винифред Хоуп Томсон подарила брошь супруге короля Георга VI королеве Елизавете, которую с воцарением ее дочери на троне стали называть королевой-матерью Елизаветой. В 2002 году брошь-раковину унаследовала от матери Елизавета II. Она, в частности, появлялась в ней на открытии памятника королеве-матери Елизаветы и на свадьбе своей внучки Зары Тиндалл и Майка Тиндалла.