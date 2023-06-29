Королева Великобритании Камилла вышла в свет в серьгах за £47 тысяч

Король Карл III и королева Камилла посетили «Бал животных» в Ланкастер Хаус, чтобы отметить 20-летие благотворительной организации Elephant Family, занимающейся помощью диким животным. Королева Великобритании выбрала для мероприятия дизайнерский наряд от британского модельера Анны Валентайн, состоящий из атласных брюк с широкими штанинами и длинной туники в стиле индийских сари. Супруга Карла III дополнила образ серьгами из белого золота с бриллиантами из коллекции Magic Alhambra ювелирного дома Van Cleef & Arpels, стоимость которых составляет £46,9 тыс.

На прошлой неделе королева Камилла появилась на Королевских скачках в Аскоте, выбрав в качестве украшения бриллиантовую брошь, которая ранее принадлежала Елизавете II. Украшение, которое было одним из самых любимых в коллекции королевы Елизаветы II, было создано в 1919 году по дизайну лорда Курто-Томсона фирмой The Goldsmiths and Silversmiths Co. В 1919 году его сестра Винифред Хоуп Томсон подарила брошь супруге короля Георга VI королеве Елизавете, которую с воцарением ее дочери на троне стали называть королевой-матерью Елизаветой. В 2002 году брошь-раковину унаследовала от матери Елизавета II. Она, в частности, появлялась в ней на открытии памятника королеве-матери Елизаветы и на свадьбе своей внучки Зары Тиндалл и Майка Тиндалла.