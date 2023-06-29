Названа опасная для здоровья летняя обувь

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская назвала опасную для здоровья летнюю обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

© Lenta.ru

По словам медика, шлепанцы вызывают появление мозолей между пальцами и пяточной шпоры. Кроме того, в обуви, которая не имеет элемента для фиксации пятки, например, сабо, клоги и мюли, можно споткнуться и упасть. Подобные модели также недопустимы при вождении автомобиля, предупреждает российский подиатр.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, рекомендуется присмотреться к обуви, которая хорошо держится на ноге и не препятствует естественному сгибанию стопы при движении, снижая при этом нагрузку на суставы. Такими функциями обладают кроссовки, которые изготавливаются врачами-подиатрами по индивидуальным запросам пациентов.