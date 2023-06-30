Звезда «Чудо-Женщины» в платье с глубоким декольте снялась для Vogue

Израильская актриса, известная ролью Чудо-Женщины в киновселенной DC, Галь Гадот стала героиней июльского номера журнала Vogue Hong Kong. Фотографии и интервью звезды появились на сайте издания.

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38-летняя Галь Гадот позировала фотографу Грегу Свейлсу в одежде Saint Laurent и украшениях Tiffany&Co. «Мисс Израиль — 2004» примерила черное платье-бюстье с глубоким декольте, а также прозрачное макси без бюстгальтера, драпированное мини и пару лаковых плащей.

В интервью Гадот рассказала о материнстве. Актриса замужем за бизнесменом Яроном Версано с 2009 года. У супругов есть три дочери — 11-летняя Альма, 6-летняя Майя и 2-летняя Даниэлла.

«Они для меня все, я сделаю для них все. Они научили меня стольким вещам. Как продолжать идти, даже когда ты вымотана и не спала ночью, а утром у тебя съемки. Они научили меня тому, что я могу сделать гораздо больше, чем я думала», — поделилась она.

«Пока вы делаете то, что хотите, вы подаете пример своим детям, потому что дети лучше всего учатся не тому, что вы им говорите, а тому, что вы им показываете. Чем больше вы сосредоточены на себе, тем лучшим образцом для подражания вы для них являетесь», — добавила актриса.

На вопрос о том, кого Гадот считает «Чудо-Женщиной», она ответила: «Мою маму. Знаю, что это клишированный ответ. Мама научила нас быть благодарными. Я думаю, что благодарные люди счастливы, потому что довольны тем, что имеют. Она всегда выращивала во мне и моей сестре семена уверенности и стремление расширить возможности. Она моя настоящая Чудо-Женщина».