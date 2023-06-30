Ана де Армас стала лицом новой ювелирной коллекции Louis Vuitton

На снимке актриса позирует в бюстье с вырезом в форме сердца и ожерелье Bones из первой части коллекции, состоящей из 95 предметов. Ювелирное изделие состоит из австралийского опала овальной огранки весом более 43 каратов, параибского турмалина грушевидной огранки весом 20,93 карата, танзанитов изумрудной огранки весом почти 100 каратов и множества белых бриллиантов.