Актриса Ана де Армас стала лицом новой ювелирной коллекции Louis Vuitton
Дом моды Louis Vuitton пригласил актрису Ану де Армас стать лицом рекламной кампании ювелирных украшений. Об этом пишет WWD.
Louis Vuitton представил посла бренда Ану де Армас в качестве нового амбассадора кампании, посвященной коллекции Deep Time, в которую вошли ювелирные украшения.
На снимке актриса позирует в бюстье с вырезом в форме сердца и ожерелье Bones из первой части коллекции, состоящей из 95 предметов. Ювелирное изделие состоит из австралийского опала овальной огранки весом более 43 каратов, параибского турмалина грушевидной огранки весом 20,93 карата, танзанитов изумрудной огранки весом почти 100 каратов и множества белых бриллиантов.
В ювелирных кампаниях Louis Vuitton раньше снимались актрисы Кейт Бланшетт и Алисия Викандер.
Ана де Армас на протяжении нескольких лет сотрудничает с Louis Vuitton, снимаясь в рекламных кампаниях дома моды и выходя в нарядах бренда на красные дорожки.