Французский модный дом Paco Rabanne сменил название
К 60-й годовщине основания бренд избавился от первой части в названии и представил новые категории товаров.
Известный французский модный дом Paco Rabanne официально отказался от части своего названия, став просто Rabanne. «Упрощённое и интернациональное по духу изменение названия на Rabanne представляет поворотный момент для Дома. Мы празднуем десятилетие выдающегося роста и с нетерпением ожидаем будущего, которое объединит моду и красоту», - говорится в пресс-релизе.
С рекордными продажами в сфере ароматов Rabanne планирует добиться успеха и в сфере косметических средств. Так, первая коллекция, которую дом представит после изменения названия, включит тени для век, помады и блестящие пигменты, разработанные в фирменной, блестящей палитре.