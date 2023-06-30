Французский модный дом Paco Rabanne сменил название

К 60-й годовщине основания бренд избавился от первой части в названии и представил новые категории товаров.

Известный французский модный дом Paco Rabanne официально отказался от части своего названия, став просто Rabanne. «Упрощённое и интернациональное по духу изменение названия на Rabanne представляет поворотный момент для Дома. Мы празднуем десятилетие выдающегося роста и с нетерпением ожидаем будущего, которое объединит моду и красоту», - говорится в пресс-релизе.