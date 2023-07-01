Стилистка раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе
Стилистка Анна Беркли из Лондона, Англия, раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе. Соответствующий материал появился на сайте издания Financial Times.
Так, специалистка посоветовала присмотреться к шортам-бермудам. Данная модель отличается от классической свободным фасоном и длиной штанин, которая обычно достигает чуть выше колен. При этом эксперт отметила, что такой предмет гардероба больше подходит женщинам высокого роста.
При выборе шорт-бермуд Беркли рекомендует избегать обилия карманов и ярких аппликаций. Также, по ее мнению, вместо вариантов размера оверсайз лучше обращать внимание на те, которые сидят строго по фигуре.
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