Стилист назвал замену выходящим из моды кроссовкам

«Спортивная обувь медленно, но верно уходит на дальний план. Ее пора заменить элегантными вариантами. Присмотритесь к женственной обуви, у нас ее очень много. Например, остроносые лодочки на маленьком каблуке. Если вы поклонник стиля гранж, можете даже приобрести казаки. Но обязательно на каблуках, чтобы носить с джинсами. Вот в такую обувь стоит инвестировать прямо сейчас», — посоветовал Лисовец.