Лисовец назвал актуальными платья с "бабулиным" принтом

«В последние годы нежность сменяет брутальность, и сегодня платье — это и характер, и настроение девушки. Не бойтесь нежных тканей и принтов, их прекрасно можно заострить рокерской сумкой, тяжелыми очками и более брутальной обувью. Так вы сделаете образ современным. Используйте аксессуары, не всегда подбирая их по цвету и стилю. Играйте, хулиганьте, показывая свою индивидуальность. Снова обратите внимание на люрекс и крой в стиле YSL, но вот в случае с блестящим не перегрузите образ всем остальным, тогда он не будет театральным», — поделился Лисовец.