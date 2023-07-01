Лисовец назвал актуальными платья с "бабулиным" принтом

Стилист Лисовец перечислил актуальные модели платьев на лето
Стилист Владислав Лисовец перечислил актуальные модели платьев на лето. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.
По словам Лисовца, в этом и следующих сезонах будут актуальны короткие платья. «Главный тренд — мини. Судя по последним показам мод, могу сказать, что мини в 2024 году будет еще больше», — заявил он.
Стилист также порекомендовал обратить внимание на плетеные платья, которые пригодятся не только в городе, но и на отдыхе, если надевать их поверх купальников.
В прохладную погоду он предложил носить платья из денима, а в зной — модели из легких и дышащих тканей, например, хлопка и льна.
Лисовец посоветовал носить платья с анималистичным паттерном, особенно леопардовым, или в горох. Актуальными, по его мнению, по-прежнему остаются модели с «бабулиным» принтом (в цветок).
Вариант для самых смелых — прозрачные платья, сквозь которое просвечивает нижнее белье.
«В последние годы нежность сменяет брутальность, и сегодня платье — это и характер, и настроение девушки. Не бойтесь нежных тканей и принтов, их прекрасно можно заострить рокерской сумкой, тяжелыми очками и более брутальной обувью. Так вы сделаете образ современным. Используйте аксессуары, не всегда подбирая их по цвету и стилю. Играйте, хулиганьте, показывая свою индивидуальность. Снова обратите внимание на люрекс и крой в стиле YSL, но вот в случае с блестящим не перегрузите образ всем остальным, тогда он не будет театральным», — поделился Лисовец.
Ранее стилист Лисовец назвал модную альтернативу кроссовкам на лето.