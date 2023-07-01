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Стилист Рогов рассказал, какой головной убор носить этим летом

Стилист Александр Рогов рассказал, какой головной убор носить этим летом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале ROGOV.

Рогов рассказал, какой головной убор носить этим летом
© Газета.Ru

По словам Александра Рогова, в этом сезоне актуальны панамы кроше (техника вязания крючком — прим. «Газеты.Ru»).

«Если спросите меня, чем разнообразить летний гардероб, то вот мой ответ — модной панамой кроше!» — заявил стилист.

В подтверждение своих слов эксперт прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как трендовый аксессуар носят звезды. Так, модель Белла Хадид надевает вязаную панаму на пляж вместе с купальником, жена певца Джастина Бибера Хейли миксует этот головной убор с худи, а певица Дуа Липа — с футболкой и джинсами.

Ранее стилист Владислав Лисовец перечислил актуальные модели платьев на лето.

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