Актриса приклеила скотч на грудь вместо белья и рассмешила фанатов

Американская актриса Габури Сидибе попыталась выполнить популярный лайфхак и рассмешила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах звезда предстала в зеленом платье на тонких бретелях с глубоким вырезом, которое частично оголило ее грудь. При этом на фото видно, что женщина приклеила скотч на кожу вместо белья, чтобы визуально приподнять область декольте.

«Как у вас обстоят дела с лентой для груди? Кажется, мне нужен мастер-класс», — иронично заявила она.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 91 тысячи лайков.

«Думаю, все должно выглядеть не так», «Пусть они лучше повисят», «Ты завернула их лучше, чем рождественский подарок», «Когда поймете, как пользоваться скотчем для таких целей, расскажите и нам!» — написали они.