Как носить юбку с леопардовым принтом: лучшие референсы от стилиста

Анималистичные принты — среди самых актуальных в летний сезон. Тем не менее многие модницы стараются избегать «хищных» узоров, считая их слишком провокационными. О том, как приручить один самых «опасных» принтов и с чем носить леопардовую юбку, рассказала стилист-имиджмейкер Полли Рыжова.

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Дикий кошачий узор способен не только украсить образ, но и подчеркнуть достоинства фигуры. Главное при выборе леопардовой расцветки — знать хитрости внедрения ее в гардероб.

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Во-первых, стоит помнить о соразмерности. Чем миниатюрнее девушка, тем мельче должен быть принт. Крупные леопардовые пятна будут хорошо смотреться на высоких и стройных. Для девушек с роскошными формами больше подойдет узор среднего размера.

Во-вторых, важна дозировка.

Для повседневного аутфита достаточно одного-двух элементов гардероба с «леопардом». Юбка с таким принтом — акцентное и самодостаточное поясное изделие. Тотал-образы в леопардовой расцветке оставляем для подиумов и стритстайла.

В-третьих, правильно подбираем цвета-компаньоны.

Надежные союзники для «леопарда» — ахроматы: черный, белый, серый. Беспроигрышным вариантом станет тандем с цветом, присутствующим в принте. В гардеробе есть юбка с «натуральным» окрасом? Смело окружаем ее вещами в коричнево-карамельной гамме. Перекличка оттенков всегда гармонизирует образ, делая его целостным.

На заметку:

самая универсальная для стилизации — юбка «лео» в длине миди;

чтобы не перегружать образ, комбинируем юбку с лаконичным верхом: без вырезов, откровенного декольте и излишнего декора;

серый «леопард» в городских образах выглядит менее грозно, чем классический коричневый.

Топ-5 удачных комбинаций с леопардовой юбкой

В жаркий летний день подбираем к леопардовой юбке льняную рубашку и актуальные босоножки с завязками. Плетеная сумка придаст комплекту отпускного настроения.

Когда планируются долгие прогулки, сочетаем принтованную юбку с футболкой и кроссовками — получаем комфортный образ в кэжуальной стилистике.

Для прохладной погоды берем в напарники шелковистой юбке кожаную куртку-косуху. Она внесет в женственный образ ноту брутального шика. Кроме того, контраст фактур всегда делает образ интересным.

В офисе не слишком строгий дресс-код? Тогда комбинируем леопардовую юбку с белой рубашкой и туфлями-лодочками. Дополнить образ можно строгой сумкой геометричной формы.