Стилист дала советы, как носить льняную одежду летом

Льняная одежда, пожалуй, одна их самых подходящих на знойное лето – она легкая, хорошо пропускает воздух, защищает от солнечных лучей и при этом не выгорает. С какими тканями и украшениями лен отлично сочетается, рассказала «ФедералПресс» стилист-имиджмейкер Яна Гракова.

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«Льняные вещи подходят практически всем, независимо от возраста, типа фигуры и так далее. Конечно, определенные модели нужно подбирать, исходя из различных факторов. Но из такой одежды можно составлять и деловые, и более расслабленные образы», – поделилась эксперт.

Гракова считает, что с льняными тканями отлично сочетаются хлопок и джинса. Поэтому можно экспериментировать, а не останавливаться на монообразах.

Если захочется разбавить наряд аксессуарами, то стилист посоветовала обратить снимание на украшения в стиле бохо. Также ко льну подойдут бисер, эмаль, какие-нибудь камни.

«Если, например, у вас какой-то льняной костюм в деловом стиле, то тут хорошим решением будет нитка жемчуга или жемчуг в сочетании с негромоздкой цепью», – добавила собеседница.