Рената Литвинова вышла на подиум в культовом образе Мэрилин Монро

Актриса Рената Литвинова приняла участие в показе кутюрной коллекции Balenciaga сезона осень-зима 2023/2024 в рамках Недели высокой моды в Париже.

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56-летняя Рената Литвинова вышла на подиум в фуксиево-розовом платье-бюстье в пол и черных перчатках выше локтей. В похожем образе Мэрилин Монро снялась в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).

В шоу Демны Гвасалии участвовала еще одна россиянка — модель Наташа Поли. К ним также присоединились знаменитые манекенщицы девяностых Эмбер Валлетта и Ева Герцигова, а также актриса Изабель Юппер.