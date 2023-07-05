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Актриса Рената Литвинова вышла на подиум в культовом образе Мэрилин Монро

Актриса Рената Литвинова приняла участие в показе кутюрной коллекции Balenciaga сезона осень-зима 2023/2024 в рамках Недели высокой моды в Париже.

Рената Литвинова вышла на подиум в культовом образе Мэрилин Монро
© Газета.Ru

56-летняя Рената Литвинова вышла на подиум в фуксиево-розовом платье-бюстье в пол и черных перчатках выше локтей. В похожем образе Мэрилин Монро снялась в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).

В шоу Демны Гвасалии участвовала еще одна россиянка — модель Наташа Поли. К ним также присоединились знаменитые манекенщицы девяностых Эмбер Валлетта и Ева Герцигова, а также актриса Изабель Юппер.

На Неделе высокой моды в Париже уже были замечены Ирина Шейк и Алеся Кафельникова. Первая приняла участие в показах Alaïa и Schiaparelli, вторая — в шоу Alexis Mabille.

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