Стилист перечислила модные аксессуары для морского отдыха

Чтобы отдых на море прошел максимально насыщенно, стоит позаботиться о гардеробе. Какие вещи взять с собой в отпуск, "Вечерней Москве" рассказала стилист Лилия Фаттахова.

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Прежде всего нужен купальник. Он может быть любого цвета, а можно взять даже несколько вариантов: например, черный для первых дней без заметного загара, светлый или яркий — на время, когда тело уже загорит. В тренде насыщенные оттенки: ярко-розовый, небесно-голубой, цвет морской волны, горчично-желтый.

Накидку стоит выбирать из натуральных тканей: льна, шелка, хлопка. Она должна быть струящейся и легкой. Наиболее эффектно смотрятся длинные накидки.

Из моделей шляп универсальны "федора" или канотье, поскольку будут хорошо смотреться на всех. Поля лучше подойдут широкие — от 10 до 25 сантиметров.

Актуальны вязаные и кружевные платья. Солнечные очки стоит выбирать с классической оправой более светлых оттенков — бежевого, белого.

Сумку для пляжа можно выбрать большого размера в виде, например, вязаного мешка. А можно использовать в ее функции шопер. Как на примеры можно посмотреть на шоперы от Dior и Valentino, соломенные сумки Chloe, корзины от Jil Sander.

Из украшений можно использовать чокер из разноцветных камней или бисера в игривых образах, подвеску из драгоценного металла с камнем. Кольца можно использовать разных видов и моделей.