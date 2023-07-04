«Стоит объяснить дочери, что собственный стиль — это не значит, что нужно всё вываливать напоказ. Это значит, что должно быть красиво и комфортно. Чтобы у девушки не было соблазнов сексуализировать свой образ, у неё должна быть возможность составлять стильные комбинации из «приличных» вещей. А для этого необходимо обзавестись базовым гардеробом с вещами на все случаи жизни — для прогулок, походов на мероприятия, в гости, в школу (при условии, что нет формы) и так далее», — уверена эксперт.