Можно ли школьницам носить мини и декольте: отвечают психолог, сексолог и дизайнер
Летом многие старшеклассницы выбирают достаточно откровенные наряды — мини-юбки и короткие топы с глубоким декольте. Можно ли школьницам носить такую одежду, как родителям реагировать на подобный внешний вид дочери, объяснили сексолог, семейный психолог и дизайнер. Их цитирует «Газета.ру» во вторник, 4 июля.
Риналия Сафина, сексолог
Эксперт подчёркивает — запрещать что-то нельзя. Объяснить про нормы внешнего вида, однако, стоит.
«Тема харассмента в нашей стране остается острой. Особенно в отношении молодого поколения. Поэтому, дорогие родители, помогите своим подрастающим дочерям подобрать правильный летний гардероб. Приводите понятные аргументы «за» и «против» определённых предметов гардероба. Ищите компромисс, если ваши мнения не сходятся. Ваша задача доходчиво объяснить, почему излишне откровенный вид может быть попросту опасным. Правильно подобранная одежда может не только обезопасить вашего ребенка, но и сыграть ключевую роль в принятии себя, формировании самооценки и доверия к миру», — добавила сексолог.
Можно обратиться к помощи стилиста. Важно воспитать в девочке понимание стиля, правил этикета, уместности, а также объяснить, почему мини и декольте — не самая подходящая для поздних прогулок одежда.
Ольга Романив, семейный психолог
Эксперт отмечает, что манера одеваться — естественная часть процесса взросления человека. Подростки часто пытаются выразить себя через одежду.
«На мой взгляд, вместо того, чтобы полностью запрещать или разрешать определенный стиль одежды, лучше всего открыто обсудить с ребенком ваши взгляды на то, как стоит или не стоит одеваться. При этом помнить, что вы тоже были подростком. В идеале это должен быть максимально доверительный диалог без внушения чувства вины, манипуляций, строго запрета и ультиматумов», — считает психолог.
Правильнее всего задуматься, что именно толкает девочку в сторону сексуализации своего образа, считает Романив. Эксперт уверена — внимание, заинтересованность и проявление любви к дочери будут работать лучше, чем запреты.
Валерия Антонова, дизайнер
«Стоит объяснить дочери, что собственный стиль — это не значит, что нужно всё вываливать напоказ. Это значит, что должно быть красиво и комфортно. Чтобы у девушки не было соблазнов сексуализировать свой образ, у неё должна быть возможность составлять стильные комбинации из «приличных» вещей. А для этого необходимо обзавестись базовым гардеробом с вещами на все случаи жизни — для прогулок, походов на мероприятия, в гости, в школу (при условии, что нет формы) и так далее», — уверена эксперт.
Что должно быть в этом базовом гардеробе:
- несколько базовых футболок разных цветов, включая белый, черный и серый. Они могут быть отличной основой для множества комбинаций.
- классические рубашки или блузки белого или голубого цвета с длинным рукавом. Они подходят для более формальных случаев или для создания стильного повседневного образа.
- рекомендуется иметь пару классических синих джинсов и пару чёрных, которые можно сочетать с разным верхом. Чёрные можно заменить на брюки, это будет более стильно.
- рекомендуется иметь пару классических шорт разной длины (до колена или чуть выше колена).
- красивые платья без декольте и юбки чуть выше колена — это пригодится для особых случаев или просто приятных прогулок.
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