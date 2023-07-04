Названы самые модные купальники на лето 2023 года

Журналистка Who What Wear Максин Эггенбергер назвала самые модные тренды в купальниках на лето 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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По словам эксперта, в текущем сезоне популярны простые слитные костюмы для плавания без декора.

«Сумасшедшие вырезы в области декольте были в моде в прошлом году. Лаконичные модели можно сочетать с брюками или юбками и носить как боди», — поясняет редактор.

Также специалистка обратила внимание читателей на вязаные предметы гардероба, в том числе платья, накидки и шорты, с которыми можно стилизовать бикини.

Кроме того, Эггенбергер уточнила, что в 2023 году одной из преобладающих тенденций стали коричневые и ярко-розовые оттенки. Помимо этого, она отметила, что дизайнеры активно предлагают купальники с завязками на шее. При этом защищаться от солнца редактор предложила с помощью шелковых шарфов вместо широкополых соломенных шляп.

Как утверждает модный редактор, этим летом стоит выбирать блестящие бикини из фольги или люрекса.

«Присмотритесь к насыщенным оттенкам, кобальтовому или зеленому, или выберите нежный серебристый», — рекомендовала она. По мнению эксперта, образ можно дополнить льняной рубашкой свободного кроя. «Белые рубашки — это всегда хорошая идея, но я люблю более яркие цвета, такие сейчас носят инфлюэнсеры во время отдыха», — добавила Эггенбергер.

В заключение журналистка напомнила, что парео и накидки станут отличным дополнением к любому плавательному костюму на отдыхе.