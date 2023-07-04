Стилисты назвали 6 модных летних вещей, на которые не стоит тратить деньги

Стилисты thevoicemag.ru назвали шесть вещей, на которые не стоит тратить деньги эти летом.

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В список попала микросумка от Jacquemus. Она выглядит мило, но совершенно бесполезна. Да, её можно надеть на руку как модный аксессуар, но положить в неё ничего не получится.

Трикотажные шорты – тоже спорный вариант. Такая вещь сильно обтягивает тело и может подчёркивать малейшие несовершенства.

Трикотаж должен быть плотным и качественным, а если нет – то шорты будут очень плохо смотреться.

Сезонные принты и формы, например, сумки-ракушки или брюки в цветочек – это тоже не стоит ваших денег.

Такие вещи актуальны лишь один сезон. Лучше приобрести яркую, но однотонную одежду, которая будет хорошо смотреться и осенью, и весной.

Моносерьги смотрятся оригинально, но покупать их отдельно – это пустая трата денег. Можно купить красивый комплект, который можно носить как по-отдельности, так и вместе.

Комбинезоны тоже сильно ограничивают возможности гардероба. К ним мало что добавишь, поэтому обыграть их не всегда получится.