Самые известные и популярные сумки в мире моды

От «Багета» до «Биркин», вспомним о стильных аксессуарах, без которых не обходится ни один элегантный образ.

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Прошло не так много времени, прежде чем женщины узнали, что не существует единственной и неповторимой сумки. Как правило, в арсенале среднестатистической представительницы прекрасного пола есть две сумки, которые ей служат долгие годы. К тому же, «сумочные» стили имеют свойство меняться не так часто, как в случае с одеждой. Вспомним о десяти самых культовых сумках в истории моды, за которыми стоят известные бренды. Эти изделия отличаются продуманным дизайном, выдержавшим испытание временем или определившим эпоху, до сих пор остающимся актуальным.

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Louis Vuitton «Speedy»

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Сумка была специально создана для актрисы Одри Хепбёрн. Как гласит история, звезда «Завтрака у Тиффани» попросила Вуиттона уменьшить сумку для путешествий «Keepall», чтобы её можно было легко носить каждый день. В этот момент и родилась «Speedy» («Скоростная»). Как только модницы увидели у Хепбёрн эту сумочку, спрос на неё взлетел до небес, поэтому дизайнер поставил её производство на промышленный поток. Со временем «Speedy» стала настоящей визитной карточкой бренда. Её с удовольствием носят как светские львицы и знаменитости, так и обычные женщины.

Chanel '2.55'

Inc-News

Мир моды нельзя представить без множества полезных и стильных изобретений мадемуазель Габриэль «Коко» Шанель. Её главное новаторство в сфере аксессуаров случилось в 1955-м, когда она представила плоскую сумочку «2.55», интегрировав в название год. Гениальность Шанель заключалась в том, что она включила в дизайн плечевые ремни. До этого женщины носили сумки с короткой ручкой, в руках либо в кармане. Chanel «2.55» и по сей день остаётся одной из самых продаваемых моделей бренда.

Chloé «Paddington»

Inc-News

Эта сумка появилась на стыке соцсетей и электронной коммерции, и о лучшем моменте нельзя было и мечтать. Интернет привлёк наше внимание к стилю знаменитостей, а онлайн-магазины сделали возможной покупку их образов. Как только «Paddington» попала в руки звёзд различной величины, ажиотаж вокруг неё только усиливался. С тех пор бренд регулярно выпускает её в продажу, а также её разновидности под названиями «Faye» и «Nile».

Balenciaga «Motorcycle»

Inc-News

Пример того, как аксессуар может стать широко узнаваемым и без размещения большого логотипа на фасаде изделия. Форма «блока» со свисающими кисточками и функционально расположенными заклёпками сделали «Motorcycle» статусной вещью, незаменимой для тех, кто протестует против условностей. Сумка универсальна и отлично сочетается как с «жёсткими» образами, так и с романтичными.

Givenchy «Antigona»

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Эта сумка – изобретение итальянского дизайнера Риккардо Тиши. Креативный директор Givenchy представил её в 2010-м как своё видение симбиоза мужественности и женственности. За короткое время она стала фаворитом знаменитостей, продолжая совершенствоваться и впечатлять. «Antigona» - прочная сумка в минималистском стиле – названа так в честь богини из древнегреческой мифологии, чьё имя так и переводится «несгибаемая».

Céline «Luggage»

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До того, как этот объёмный и практичный аксессуар получил минуту славы, он, можно сказать, пылился на полках магазинов. Пока на него не взглянули сёстры-близняшки Олсен. Кадры с нью-йоркских улиц под удачным углом довершили начатое. «Багаж» в одночасье превратился из общедоступного в полностью распроданный, с шестимесячным списком ожидания в большинстве бутиков и требованием внести предоплату.

Fendi «Baguette»

Inc-News

Эта сумочка приобрела популярность благодаря Кэрри Брэдшоу - героине сериала HBO «Секс в большом городе», которую сыграла Сара Джессика Паркер. Первоначальная форма и стиль этого изделия Fendi претерпели к сегодняшнему дню значительные изменения. Бренд не устаёт пересматривать своё творение, включая все виды декора, принтов и тканей.

YSL «Muse»

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Yves Saint Laurent представил «Музу» в 2005-м, и она сразу же завоевала сердца модниц. Сумка вместительна, имеет сложную фурнитуру. Вариация под названием «Muse Two» дебютировала в 2008-м и приобрела ещё больше поклонниц, благодаря внедрению ранцевых ремней и более надёжной застёжки.

Dior «Lady Dior»

Inc-News

В 1995-м году тогдашняя первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила принцессе Диане изящную кожаную сумочку с прошивкой и свисающим шармом-буквой от Dior. Узор на коже был позаимствован у стульев Наполеона III, которые бренд использовал на своём первом показе в 1947-м году. Несмотря на статус дорогого подарка, преподнесённого королевской особе, аксессуар быстро попал в поле зрения публики и вызвал желание иметь собственную версию. В конце концов, Dior назвал сумку «Lady Dior», в честь принцессы Дианы, погибшей в Париже в 1997-м году.

Hermès «Birkin»

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