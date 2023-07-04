Самые известные и популярные сумки в мире моды

От «Багета» до «Биркин», вспомним о стильных аксессуарах, без которых не обходится ни один элегантный образ.
Прошло не так много времени, прежде чем женщины узнали, что не существует единственной и неповторимой сумки. Как правило, в арсенале среднестатистической представительницы прекрасного пола есть две сумки, которые ей служат долгие годы. К тому же, «сумочные» стили имеют свойство меняться не так часто, как в случае с одеждой. Вспомним о десяти самых культовых сумках в истории моды, за которыми стоят известные бренды. Эти изделия отличаются продуманным дизайном, выдержавшим испытание временем или определившим эпоху, до сих пор остающимся актуальным.
Louis Vuitton «Speedy»
Сумка была специально создана для актрисы Одри Хепбёрн. Как гласит история, звезда «Завтрака у Тиффани» попросила Вуиттона уменьшить сумку для путешествий «Keepall», чтобы её можно было легко носить каждый день. В этот момент и родилась «Speedy» («Скоростная»). Как только модницы увидели у Хепбёрн эту сумочку, спрос на неё взлетел до небес, поэтому дизайнер поставил её производство на промышленный поток. Со временем «Speedy» стала настоящей визитной карточкой бренда. Её с удовольствием носят как светские львицы и знаменитости, так и обычные женщины.
Chanel '2.55'
Мир моды нельзя представить без множества полезных и стильных изобретений мадемуазель Габриэль «Коко» Шанель. Её главное новаторство в сфере аксессуаров случилось в 1955-м, когда она представила плоскую сумочку «2.55», интегрировав в название год. Гениальность Шанель заключалась в том, что она включила в дизайн плечевые ремни. До этого женщины носили сумки с короткой ручкой, в руках либо в кармане. Chanel «2.55» и по сей день остаётся одной из самых продаваемых моделей бренда.
Chloé «Paddington»
Эта сумка появилась на стыке соцсетей и электронной коммерции, и о лучшем моменте нельзя было и мечтать. Интернет привлёк наше внимание к стилю знаменитостей, а онлайн-магазины сделали возможной покупку их образов. Как только «Paddington» попала в руки звёзд различной величины, ажиотаж вокруг неё только усиливался. С тех пор бренд регулярно выпускает её в продажу, а также её разновидности под названиями «Faye» и «Nile».
Balenciaga «Motorcycle»
Пример того, как аксессуар может стать широко узнаваемым и без размещения большого логотипа на фасаде изделия. Форма «блока» со свисающими кисточками и функционально расположенными заклёпками сделали «Motorcycle» статусной вещью, незаменимой для тех, кто протестует против условностей. Сумка универсальна и отлично сочетается как с «жёсткими» образами, так и с романтичными.
Givenchy «Antigona»
Эта сумка – изобретение итальянского дизайнера Риккардо Тиши. Креативный директор Givenchy представил её в 2010-м как своё видение симбиоза мужественности и женственности. За короткое время она стала фаворитом знаменитостей, продолжая совершенствоваться и впечатлять. «Antigona» - прочная сумка в минималистском стиле – названа так в честь богини из древнегреческой мифологии, чьё имя так и переводится «несгибаемая».
Céline «Luggage»
До того, как этот объёмный и практичный аксессуар получил минуту славы, он, можно сказать, пылился на полках магазинов. Пока на него не взглянули сёстры-близняшки Олсен. Кадры с нью-йоркских улиц под удачным углом довершили начатое. «Багаж» в одночасье превратился из общедоступного в полностью распроданный, с шестимесячным списком ожидания в большинстве бутиков и требованием внести предоплату.
Fendi «Baguette»
Эта сумочка приобрела популярность благодаря Кэрри Брэдшоу - героине сериала HBO «Секс в большом городе», которую сыграла Сара Джессика Паркер. Первоначальная форма и стиль этого изделия Fendi претерпели к сегодняшнему дню значительные изменения. Бренд не устаёт пересматривать своё творение, включая все виды декора, принтов и тканей.
YSL «Muse»
Yves Saint Laurent представил «Музу» в 2005-м, и она сразу же завоевала сердца модниц. Сумка вместительна, имеет сложную фурнитуру. Вариация под названием «Muse Two» дебютировала в 2008-м и приобрела ещё больше поклонниц, благодаря внедрению ранцевых ремней и более надёжной застёжки.
Dior «Lady Dior»
В 1995-м году тогдашняя первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила принцессе Диане изящную кожаную сумочку с прошивкой и свисающим шармом-буквой от Dior. Узор на коже был позаимствован у стульев Наполеона III, которые бренд использовал на своём первом показе в 1947-м году. Несмотря на статус дорогого подарка, преподнесённого королевской особе, аксессуар быстро попал в поле зрения публики и вызвал желание иметь собственную версию. В конце концов, Dior назвал сумку «Lady Dior», в честь принцессы Дианы, погибшей в Париже в 1997-м году.
Hermès «Birkin»
Ну, и в заключение о самой знаменитой сумке всех времён и народов, бесчисленное количестве раз упоминавшейся в прессе, кино и на ТВ. В 1981-м французская актриса Джейн Биркин привлекла внимание сидевшего рядом с ней в самолёте мужчины, наблюдавшего, как она возится с громоздкой ручной кладью. Пассажиром оказался никто иной как генеральный директор модного дома Hermès Жан-Луи Дюма, попросивший, в конце концов, актрису ответить на пару вопросов о том, какой должна быть, по её мнению, самая удобная сумка. Три года спустя на рынок была выпущена «Birkin». Сейчас она является одной из самых желанных сумок и стоит целое состояние.