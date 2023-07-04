Россиянкам раскрыли присущие интровертам детали внешнего вида

В первую очередь специалистка обратила внимание на декольте. По ее словам, люди данного психотипа обычно носят закрытую одежду, не акцентируя внимание на сексуальности. Кроме того, они предпочитают свободный крой и простоту в нарядах, поскольку это помогает им защититься от контакта с внешним миром.