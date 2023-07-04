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Российская стилистка назвала лучшую обувь для жары

Российская стилистка Карина Жоголева назвала лучшую обувь для жары. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Российская стилистка назвала лучшую обувь для жары
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка призвала присмотреться к кедам и кроссовкам в белых тонах. При этом она отметила, что лучше выбирать модели из натуральной кожи и текстиля. Вдобавок эксперт выделила шлепанцы, в частности, вьетнамки. По ее мнению, для города лучше выбирать кожаные варианты, а для пляжа — резиновые.

Помимо прочего, в список необходимой обуви для летнего сезона попали сандалии, босоножки, а также слингбеки — туфли с закрытым носом и открытой пяткой. Последняя модель обуви может быть как на плоском ходу, так и на небольшом каблуке.

В июне дерматолог Екатерина Титушкина назвала россиянам лучшую одежду для жаркой погоды. По словам специалистки, такие материалы, как хлопок и лен, наиболее подходят для лета. В то же время врач предупредила, что вещи из плотных материалов нарушают тепловой баланс тела и препятствует испарению влаги — это, в свою очередь, может привести к размножению флоры в местах повышенного потоотделения, а затем вызвать неприятный запах и раздражения на коже.