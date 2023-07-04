Российская стилистка назвала лучшую обувь для жары

Российская стилистка Карина Жоголева назвала лучшую обувь для жары. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

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В первую очередь специалистка призвала присмотреться к кедам и кроссовкам в белых тонах. При этом она отметила, что лучше выбирать модели из натуральной кожи и текстиля. Вдобавок эксперт выделила шлепанцы, в частности, вьетнамки. По ее мнению, для города лучше выбирать кожаные варианты, а для пляжа — резиновые.

Помимо прочего, в список необходимой обуви для летнего сезона попали сандалии, босоножки, а также слингбеки — туфли с закрытым носом и открытой пяткой. Последняя модель обуви может быть как на плоском ходу, так и на небольшом каблуке.