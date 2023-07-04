«Высокая» коллекция Chanel сезона «осень/зима 2023/2024»

Прохладный сезон Виржини Виар предлагает встретить женственными силуэтами, дорогими тканями и цветочными принтами.

На Неделе высокой моды в Париже Chanel показал коллекцию одежды для женщин сезона «осень/зима 2023-2024». Дефиле прошло на берегу Сены недалеко от Эйфелевой башни со зрителями, разместившимися в расслабленной манере на креслах под специально установленным навесом. И хотя для манекенщиц проход по булыжному покрытию был ещё тем квестом, с периодическим застреванием каблуков в расщелинах, гости получили от хорошей погоды и буйства красок, царивших на «подиуме», нескрываемое удовольствие. Чем же порадовала в этот раз поклонников бренда креативный директор Виржини Виар?

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Обычно показ haute couture отличается определённой эксцентричностью и «витиеватостью», модные дома стараются показать высочайшее воплощение своей творческой и профессиональной составляющих. Однако в случае с Chanel преувеличение и отход «от правил» - кодов и паттернов стиля – достаточно редкое явление. И уж тем более этого не скажешь про Виар, дизайнера осторожного и умеренного, направившего усилия, скорее, на коммерческий отклик, чем на новаторство и потрясение основ в моде. Вот и в этот раз на берегу Сены царила буржуазная уютность, которую во многом создавали излюбленный материал модного дома – твид, опять же привычные украшения в виде нитей жемчуга, богатая вышивка и золотистые элементы декора в виде пуговиц, поясов и в этот раз носков туфель mary jane.

По мнению Виар, в предстоящем прохладном сезоне женственные силуэты, полупрозрачные, струящиеся ткани, цветочные мотивы и насыщенная отделка нам всем не помешают. Элегантность, стиль, статусность подчёркивают костюмы и пальто из тёмного твида, с проскакивающей то здесь, то там искрящейся металлизированной нитью. В их числе костюм, сшитый полностью из золотой парчи и делающий манекенщицу инопланетянкой в большом мегаполисе. И только кокетливая шляпка канотье уравновешивает фантазийный образ, давая отсылку, скорее, к лету, чем к осени.

Блузки и платья из органзы, морской пеной «обнимающие» тело, продолжают линию невесомости и нереальности. В паре с привычными для осени пиджаками из плотной ткани или пальто, они создают контраст мягкости, незащищённости и закрытости. Всё, что позволяет оставаться женщине сильной и в то же время беззащитной. Цветы разместились на блузках, топах, платьях, позволяя представительницам прекрасного пола «царить и благоухать» в то время, когда на улице начнутся дожди, ветер и туманы. Цветовая гамма в стиле Chanel – сдержанная, но и здесь Виар предлагает приятные исключения: твидовое пальто с поясом нежно-розового цвета, эффектный длинный пиджак из красного твида с рядами карманов, белый костюм из пушистого твида и золотистыми пуговицами.