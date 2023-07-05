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Актер Бенедикт Камбербэтч стал новым послом модного дома Prada

Британский актер Бенедикт Камбербэтч стал новым амбассадором итальянского модного дома Prada. Об этом сообщает WWD.

Актер Бенедикт Камбербэтч стал новым послом модного дома Prada
© Газета.ру

На заглавном кадре кампейна 46-летний Бенедикт Камбербэтч позирует перед огромным цветком орхидеи на насыщенном черном фоне, одетый в черное однобортное пальто из плотной шерстяной ткани с капюшоном и застежками-петлями. Рекламная кампания была снята знаменитым fashion-фотографом Вилли Вандерперре.

«Кампания направлена на изучение вечных, непреходящих ценностей человечества, таких как красота, забота и любовь, а распустившиеся цветы используются как метафора красоты между повседневным и необычным», — говорится в заявлении дома Prada.

Помимо Бенедикта Камбербэтча, в новой рекламной кампании дома Prada снялись австралийский актер Коди Смит-Макфи, китайский актер Ли Сянь, модель Хантер Шафер и актриса Летиша Райт.

Ранее в универмаге Harrods открылось кафе Prada.

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