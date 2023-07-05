Актер Бенедикт Камбербэтч стал новым послом модного дома Prada
Британский актер Бенедикт Камбербэтч стал новым амбассадором итальянского модного дома Prada. Об этом сообщает WWD.
На заглавном кадре кампейна 46-летний Бенедикт Камбербэтч позирует перед огромным цветком орхидеи на насыщенном черном фоне, одетый в черное однобортное пальто из плотной шерстяной ткани с капюшоном и застежками-петлями. Рекламная кампания была снята знаменитым fashion-фотографом Вилли Вандерперре.
«Кампания направлена на изучение вечных, непреходящих ценностей человечества, таких как красота, забота и любовь, а распустившиеся цветы используются как метафора красоты между повседневным и необычным», — говорится в заявлении дома Prada.
Помимо Бенедикта Камбербэтча, в новой рекламной кампании дома Prada снялись австралийский актер Коди Смит-Макфи, китайский актер Ли Сянь, модель Хантер Шафер и актриса Летиша Райт.
Ранее в универмаге Harrods открылось кафе Prada.