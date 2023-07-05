Актер Бенедикт Камбербэтч стал новым послом модного дома Prada

Британский актер Бенедикт Камбербэтч стал новым амбассадором итальянского модного дома Prada. Об этом сообщает WWD.

На заглавном кадре кампейна 46-летний Бенедикт Камбербэтч позирует перед огромным цветком орхидеи на насыщенном черном фоне, одетый в черное однобортное пальто из плотной шерстяной ткани с капюшоном и застежками-петлями. Рекламная кампания была снята знаменитым fashion-фотографом Вилли Вандерперре.