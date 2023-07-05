Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане

Журналисты Page Six уличили Кейт Миддлтон в подражании свекрови, принцессе Дианы. Соответствующие фото и материал опубликованы на сайте издания.

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Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Уимблдонский турнир в плиссированной белой юбке длины макси и салатовом пиджаке люксового бренда Balmain стоимостью 2750 долларов. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон, а волосы распустила. На лицо знаменитости нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что ранее в схожем блейзере марки Catherine Walke мать принцев Уильяма и Гарри появилась на церемонии выноса знамени (Trooping the Colour) в 1988 году. Тогда она дополнила свой образ широкополой шляпой и жемчужным чокером.