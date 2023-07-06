Как одеться в офис в жару

В средней полосе России наступило жаркое лето. И пока одни радуются хорошей погоде, другие страдают из-за того, что нужно подбирать наряды для офиса. Во многих компаниях существует дресс-код, который очень тяжело соблюдать в +30 градусов на улице.

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Кроме того, нужно подобрать такую одежду, в которой не будет жарко в дороге и не холодно в офисе под кондиционером. О том, как собрать достойный образ, — в материале “Рамблера”.

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Выбирайте одежду из натуральных тканей

Это — первое и главное правило подбора одежды в жару для всех. Одежда из натуральных тканей хорошо пропускает воздух и способствует тому, чтобы кожа “дышала”. В ней вам будет не жарко, даже если вы закроете руки и ноги. Поэтому рассмотрите покупку одежды из льна, хлопка и вискозы и адаптируйте ее под требования вашей компании.

Почему в жару появляются отеки на ногах

Если в таком образе в офисе будет холодно, оставьте на работе верхнюю одежду. Например кардиган или пиджак, которые будут висеть на вашем стуле и спасать от простуды.

Обратите внимание на шорты-бермуды

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Если в вашем офисе принят официальный стиль одежды, где нужно закрывать колени и носить рубашки, то можно составить образ с шортами-бермудами. Они отлично вписываются в классический стиль, а комбинировать их можно с различным верхом: джемперы, рубашки, лонгсливы, футболки с кардиганами. Старайтесь выбирать однотонные шорты натуральных цветов, под них подойдет любой нейтральный верх.

Носите рубашку и жилет вместо пиджака

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Вместо пиджака актуальнее будет выглядеть рубашка с майкой или футболкой. Кроме того, рубашку легче снять на лице и положить в сумку или рюкзак, если жара оказалась очень сильной. Также можно попробовать другую комбинацию: рубашка+жилет. Тренд на жилеты до сих пор остается актуальным, поэтому смело выбирайте такой костюмный образ для офиса.

Рассмотрите длинные и свободные юбки и платья

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