Мизулина заявила, что полицейские задержали участников съемок с ЛГБТ-флагами в Москве

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале объяснила "гей-парад в поддержку Украины" в Москве съемками кино. Она показала видеоролик, в котором координаторы помогают построиться колонне людей с радужными флагами и флагами Украины. Она уточнила, что разрешения на съемку не было, участников процесса задержали полицейские. "Полиция всех задержала до выяснения обстоятельств. Проверит и всех отпустит. Правда, скорее всего с протоколом об административном правонарушении. Так что никакого гей-парада в поддержку Украины не было, ложная тревога", - написала она. Ранее пранкеры убедили актера Иэна Маккеллена приехать на гей-парад имени Бандеры.