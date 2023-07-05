В тапках вышла! Трендовые модели шлепок для города
Летом совсем не хочется прятать ножки с симпатичным педикюром даже в суперкрасивые кеды, а потому стоит присмотреть несколько трендовых моделей летней обуви. Вместе со стилистом мы выяснили, что можно выбрать помимо классических босоножек.
Вьетнамки
Но не простые, а на небольшой платформе. Этот тренд сохраняется еще с прошлого года и, кажется, не собирается терять позиций. Не стоит думать, что вьетнамки — исключительно пляжная обувь, нет, кожаные модели прекрасно впишутся в городские «луки».
Шлепки на каблуке
Конечно, речь идет о совсем небольшом каблуке — kitten или устойчивый широкий каблук. Выбирая каблук выше, вы просто не сможете нормально передвигаться на дальние расстояния. Шлепанцы на таком каблучке прекрасно подходят как под легкие платья, так и под широкие офисные брюки, главное, выбирать модели из натуральных материалов и с хорошо обработанными краями, чтобы к вечеру не натереть ногу.
Шлепки-дутики
Суперсвежий тренд. Дутики можно сделать акцентом в своем образе, однако помните, что при выборе такой модели, ваш образ должен быть максимально простым. К примеру, под кожаные шлепки с дутыми элементами подойдет простое платье длины макси. Также будьте аккуратны с сумками и аксессуарами — откажитесь от лишнего декора и блеска.
Сандалии с застежками
Идеальная пара для долгих прогулок по городу. Не стоит думать, что сандалии — это скучно и уже не актуально. Главное, подобрать модель, которая идеально сядет именно на вашу ногу. К слову, сандалии на плотной и относительно высокой подошве можно сочетать с носками — да-да — а потому они невероятно пригодятся вам в дни, когда на улице будет не так уж и жарко.