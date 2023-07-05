Трендовые модели шлепок для города

Летом совсем не хочется прятать ножки с симпатичным педикюром даже в суперкрасивые кеды, а потому стоит присмотреть несколько трендовых моделей летней обуви. Вместе со стилистом мы выяснили, что можно выбрать помимо классических босоножек.

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Вьетнамки

Но не простые, а на небольшой платформе. Этот тренд сохраняется еще с прошлого года и, кажется, не собирается терять позиций. Не стоит думать, что вьетнамки — исключительно пляжная обувь, нет, кожаные модели прекрасно впишутся в городские «луки».

Шлепки на каблуке

Конечно, речь идет о совсем небольшом каблуке — kitten или устойчивый широкий каблук. Выбирая каблук выше, вы просто не сможете нормально передвигаться на дальние расстояния. Шлепанцы на таком каблучке прекрасно подходят как под легкие платья, так и под широкие офисные брюки, главное, выбирать модели из натуральных материалов и с хорошо обработанными краями, чтобы к вечеру не натереть ногу.

Шлепки-дутики

Суперсвежий тренд. Дутики можно сделать акцентом в своем образе, однако помните, что при выборе такой модели, ваш образ должен быть максимально простым. К примеру, под кожаные шлепки с дутыми элементами подойдет простое платье длины макси. Также будьте аккуратны с сумками и аксессуарами — откажитесь от лишнего декора и блеска.

Сандалии с застежками