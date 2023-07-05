Супермодель Наталья Водянова открыла показ Jean Paul Gaultier

Супермодель Наталья Водянова приняла участие в Неделе высокой моды в Париже
Российская супермодель Наталья Водянова приняла участие в Неделе высокой моды в Париже.
В среду, 5 июля, креативный директор Дома моды Paco Rabanne Жюльен Доссена представил кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2023/2024 для Jean Paul Gaultier на правах приглашенного дизайнера. Честь открывать показ была предоставлена 41-летней Наталье Водяновой. Российская супермодель первой вышла на подиум в этническом головном уборе, черном жакете и брюках с золотой вышивкой.
Закрыла шоу 45-летняя французская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Летиция Каста.
На Неделе высокой моды в Париже уже были замечены Ирина Шейк и Алеся Кафельникова. Первая приняла участие в показах Alaïa и Schiaparelli, вторая — в шоу Alexis Mabille.
Газета.Ru: главные новости