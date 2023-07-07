Кендалл Дженнер снялась в рекламе ювелирного бренда Messika

27-летняя модель Кендалл Дженнер снялась в новой рекламе ювелирных украшений бренда Messika. Об этом пишет Daily Mail.

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Супермодель продемонстрировала украшения из коллекций Imperial Move и Beyond High Jewelry. Дженнер позировала в фиолетовом комбинезоне, колье и серьгах на фоне фиолетового ретроавтомобиля в пустыне.

Это не первая кампания бренда Messika, для который снимается Кендалл Дженнер. Модель была названа лицом 2022 и 2023 года французского ювелирного бренда.

«Кампания Messika 2023 демонстрирует приверженность бренда к созданию вневременных, роскошных изделий. Кендалл Дженнер с ее врожденным чувством стиля и обаянием является идеальным послом, представляющим всю суть Messika», — заявили в бренде.