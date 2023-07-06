Кафельникова прошлась по подиуму в откровенном наряде

24-летняя манекенщица прошлась по подиуму в откровенном наряде, который состоял из кроп-топа и брюк из ткани с эффектом металлик. На размещенных кадрах видно, что брюки, которые оголяли ноги знаменитости, также были украшены вышивкой в виде пауков. Образ участницы шоу дополнила оверсайз-накидка черного цвета, чокер с перьями и босоножки на каблуках.