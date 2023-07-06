Названы главные модные тренды лета и осени 2023 года

Мода ежесезонно меняется, но в ней всегда можно выделить основные веяния. Предстоящими летом и осенью пять трендов позволят сделать образ стильным и актуальным.

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Стиль бохо-шик представляет собой сочетание духа свободы, элементов этнического стиля, многослойности и ярких расцветок. Его также отличают различные принты и роскошные аксессуары. Элементы этого стиля или полный образ в нем позволят оставаться на пике моды.

Тренд летом и осенью зададут прозрачные изделия из кружева, включая юбки, брюки, блузы, пиджаки и платья. Для придания пикантности в образ можно добавить портупеи, корсеты, чулки, подтяжки, ботфорты, стропы, баски, бралетты.

Тренд на винтажную эстетику не теряет актуальности. Стильный образ позволят создать ткани с цветочными принтами и пышные юбки. Акцент следует сделать на талии — подчеркнуть ее корсетом и тем самым сделать образ женственным.

От викторианского стиля рекомендуется взять на вооружение объемные плечи и рукава. Они сочетаются с кружевными прямыми юбками длины макси и позволяют кардинально изменить силуэт.

Эклектика позволяет объединить все обозначенные ранее стили. Она подразумевает под собой сочетание несочетаемого, комбинации различных фактур. Например, поверх нежного пышного платья можно надеть кожаный корсет и добавить к образу грубые сапоги, передает Starhit.