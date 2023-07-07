Как выбрать качественный купальник: инструкция

Выбор купальника — одна из самых тяжелых вещей, через которые проходят женщины перед отпуском. Старые выцветают, рвутся, плохо сидят и вообще не подходят по фигуре.

Многим хочется выбрать себе купальник раз и навсегда, чтобы он прослужил долгое время. Тогда не придется перед каждым отпуском тратить время, нервы и деньги на выбор нового комплекта на пляж. О том, как выбрать купальник, который будет служить вам долго, — в инструкции "Рамблера".