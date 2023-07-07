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Как выбрать качественный купальник: инструкция

Выбор купальника — одна из самых тяжелых вещей, через которые проходят женщины перед отпуском. Старые выцветают, рвутся, плохо сидят и вообще не подходят по фигуре.

Как выбрать качественный купальник: инструкция
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Многим хочется выбрать себе купальник раз и навсегда, чтобы он прослужил долгое время. Тогда не придется перед каждым отпуском тратить время, нервы и деньги на выбор нового комплекта на пляж. О том, как выбрать купальник, который будет служить вам долго, — в инструкции "Рамблера".

  • Всесезонность. Не стоит ориентироваться на тренды, все они проходят довольно быстро. Выбирайте купальники в классическом стиле натуральных цветов. Идеально подойдут: белый, черный, серый, оливковый, коричневый, темно-синий. Если вы ориентируетесь на что-то яркое, то избегайте принтов и трендовых цветов. Очень вероятно, что следующим летом они будут не актуальны.
  • Удобство. Купальник должен быть удобным. Поэтому не стоит выбирать модели с экстремальными разрезами, тонкими бретелями и фурнитурой, которая будет вам натирать. Иначе после первого отпуска вам придется искать новую модель.

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  • Долговечность. Если вы хотите, чтобы купальник служил вам долго, на нем не должно быть фурнитуры в виде пайеток, нашивок и страз. Все это под влиянием активного отдыха, соленой воды и солнца может быть испорчено. Допускается только металлическая фурнитура.
  • Соответствие фигуре. Если вы переживаете из-за своего внешнего вида на пляже, то лучше сразу подобрать купальник, который будет сидеть по фигуре. Никогда не покупайте купальник на случай похудения или набора массы.
  • Качество ткани. Если ткань и краска окажутся некачественными, то есть риск того, что купальник быстро выцветет и не будет радовать ярким цветом. Поэтому потрогайте ткань, прочтите состав и убедитесь, что вы делаете правильный выбор.
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