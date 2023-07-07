Канадский бренд пуховиков начал выпускать кроссовки

Канадская марка Canada Goose, известная своими пуховиками класса люкс, выпустила линейку кроссовок. Об этом сообщает WWD.

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Как заявили в компании, решение создать новый для себя вид продукции в бренде приняли, опираясь на потребности потребителя.

«Отчасти на путь производства кроссовок мы ступили из-за классического потребительского озарения», — заявил вице-президент обувного направления Canada Goose Скотт Портцлайн.

Он отметил, что один из тестировщиков линии «арктических» сапог признался, что склонен носить более современную, легкую, спортивную по своей природе обувь.

Кроссовки бренда модели Glacier Trail выпущены в двух вариантах — высокие и низкие. Как отметил Портцлайн, задачей бренда при работе над этой обувью было достичь гармонии между ярким дизайном и высокой функциональностью. Кроссовки выполнены из замши и кожи, чтобы сделать обувь для активного образа жизни более роскошной.

Обувь выпущена в нейтральных цветах — черном, светло-коричневом и белом, — а также в оранжевом и голубом оттенках.

Обувь производитель пуховиков начал выпускать в 2021 году. Первой продукцией бренда в этом сегменте стали сапоги.