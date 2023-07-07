Две звезды Playboy 90-х снялись в рекламе купальников.

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Звезды Playboy 90-х, 50-летняя Дженни Маккарти и 51-летняя Кармен Электра, снялись в рекламной кампании купальников бренда Skims, принадлежащего Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.

На фотографиях модели, которые также снимались в кино и сериалах, позировали в бежевых бикини и слитных купальниках в стиле «Спасателей Малибу» с мороженым в руках, шлангами для мытья машин и гитарами — кампания была выполнена в классической стилистике эротических журналов конца прошлого века.

«Энергия на съемочной площадке была невероятной, особенно когда мы снимались вместе с Кармен, которая потрясающе выглядит. Казалось, мы вернулись в 90-е, и нам по-прежнему весело», — поделилась впечатлениями Дженни Маккарти в пресс-релизе.

Кармен Электра, в свою очередь, призналась, что воссоединиться с Дженни Маккарти на съемочной площадке было для нее воплощением мечты.

«Она не только великолепно выглядит, но и принесла на съемки свою энергию, став моим главным вдохновителем», — сказала она.

Дженни Маккарти и Кармен Электра ранее встречались на съемочных площадках — в частности, они вместе снимались в романтической комедии 2005 года «Грязная любовь».