Звездная стилистка назвала визуально старящие детали во внешнем виде

Звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально старящие детали во внешнем виде. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

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В первую очередь специалистка отметила, что многие женщины сочетают цвета в своих образах неправильно. По ее словам, обилие черных или пастельных тонов подчеркивает признаки старения на лице, в том числе морщины и темные круги. Вдобавок она обратила внимание на бесформенные вещи и неподходящее нижнее белье. В последнем случае Холдер призвала отказаться от тесных бюстгальтеров и стрингов.

Кроме того, прибавить лишние годы может макияж и прическа. Так, эксперт объяснила, что стрижка боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком) и прямые пряди не подходят женщинам старше 30 лет. Вместо них лучше присмотреться к многослойным прическам, обрамляющим лицо. Что касается макияжа, то стоит избегать перламутровых блесков для губ.

Помимо прочего, собеседница издания предложила перестать выбирать ювелирные украшения к сумкам и носить одежду в стиле определенной эпохи. Неподходящие ткани также могут визуально состарить, поясняет Холдер. В связи с этим она рекомендовала приобретать вещи изо льна, шелка и атласных материалов.