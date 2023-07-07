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Звездная стилистка назвала визуально старящие детали во внешнем виде

Звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально старящие детали во внешнем виде. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Звездная стилистка назвала визуально старящие детали во внешнем виде
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка отметила, что многие женщины сочетают цвета в своих образах неправильно. По ее словам, обилие черных или пастельных тонов подчеркивает признаки старения на лице, в том числе морщины и темные круги. Вдобавок она обратила внимание на бесформенные вещи и неподходящее нижнее белье. В последнем случае Холдер призвала отказаться от тесных бюстгальтеров и стрингов.

Кроме того, прибавить лишние годы может макияж и прическа. Так, эксперт объяснила, что стрижка боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком) и прямые пряди не подходят женщинам старше 30 лет. Вместо них лучше присмотреться к многослойным прическам, обрамляющим лицо. Что касается макияжа, то стоит избегать перламутровых блесков для губ.

Помимо прочего, собеседница издания предложила перестать выбирать ювелирные украшения к сумкам и носить одежду в стиле определенной эпохи. Неподходящие ткани также могут визуально состарить, поясняет Холдер. В связи с этим она рекомендовала приобретать вещи изо льна, шелка и атласных материалов.

В марте пластический хирург Тигран Алексанян назвал хирургические вмешательства, которые визуально старят женщин. В первую очередь доктор медицинских наук призвал читателей не прибегать к удалению комков Биша, которое может привести к заметным провалам в области щек, заломам и мимическим морщинам. По его словам, в случае неудачной процедуры кожа также потеряет упругость и эластичность, а слишком худое лицо может выглядеть усталым.