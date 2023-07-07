Стилист назвала 5 моделей летних платьев для девушек plus size

Стилист Евгения Жукова назвала пять моделей летних платьев для девушек plus size
Евгения Жукова отметила, что платья с запахом – это идеальная летняя модель для девушек plus size, пишет marieclaire.ru
Такое платье считается самой женственной моделью, которая подойдёт для любого случая. Если у девушки есть широкие плечи, то стоит выбрать платье с V-образным вырезом и вертикальными линиями.
Также на лето подойдёт платье-комбинация полуприлегающего кроя. Такой силуэт сможет скрыть все несовершенства фигуры. Образ можно дополнить пиджаком.
Платье А-силуэта визуально сузит талию и пышные бёдра. Однако на таком изделии не должно быть декора или принтов на проблемных зонах фигуры.
Платье-рубашка грамотно подчеркнёт пропорции фигуры и создаст акценты там, где они нужны. Платье должно быть из натуральной ткани – изо льна, хлопка или вискозы.
Платье-футляр тоже подойдёт девушкам plus size, но оно должно быть из фактурных и плотных материалов. Длина платья должна быть миди.