Стилист назвала 5 моделей летних платьев для девушек plus size

Евгения Жукова отметила, что платья с запахом – это идеальная летняя модель для девушек plus size, пишет marieclaire.ru

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Такое платье считается самой женственной моделью, которая подойдёт для любого случая. Если у девушки есть широкие плечи, то стоит выбрать платье с V-образным вырезом и вертикальными линиями.

Также на лето подойдёт платье-комбинация полуприлегающего кроя. Такой силуэт сможет скрыть все несовершенства фигуры. Образ можно дополнить пиджаком.

Платье А-силуэта визуально сузит талию и пышные бёдра. Однако на таком изделии не должно быть декора или принтов на проблемных зонах фигуры.

Платье-рубашка грамотно подчеркнёт пропорции фигуры и создаст акценты там, где они нужны. Платье должно быть из натуральной ткани – изо льна, хлопка или вискозы.