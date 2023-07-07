Стилист объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках

Стилист Александр Рогов объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках. Размышлениями на данную тему он поделился в YouTube -шоу Алексея Сухарева «Модный подкаст».

Специалист заявил, что отечественные знаменитости в отличие от зарубежных не готовятся к выходам на мероприятия серьезно. По его словам, иностранные артисты подходят к этому намного ответственнее. Так, в качестве примера он привел американскую актрису Зендею.