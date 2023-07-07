Как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Мы часто видим женщин с модельной внешностью в кино, модных журналах и каталогах, но редко встречаем их на улице. Даже глядя в зеркало, каждая из нас замечает свои недостатки. Вряд ли в мире есть хоть один человек, который был бы полностью доволен своей фигурой. Но это можно исправить с помощью одежды! Как выбрать наиболее подходящие наряды и модели, которые смогут подчеркнуть достоинства и скроют недостатки фигуры, придав уверенности и спокойствия, рассказала дизайнер Аника Керимова.

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Как скрыть короткие или полные ноги?

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Если у вас короткие ноги, то брюки и юбки с высокой талией — для вас. Такие модели уводят зрительное внимание выше вашей естественной линии талии и делают ваши ноги визуально длиннее и стройнее.

Также попробуйте сочетать цвет брюк и обуви. Например, когда вы надеваете брюки черного цвета, то обувь в тон создаст наиболее комплементарный ансамбль. Лучше всего это работает, если вы носите длинные брюки и сочетаете их с узкими каблуками.

В обрезанных жакетах верхняя часть тела выглядит короче, создавая иллюзию, что ноги длиннее. Вертикальные детали на брюках: принт, лампасы, вышивка — делают ноги длиннее. Джинсы или брюки с отстрочкой по бокам ног также заставят вас выглядеть выше. Наиболее очевидным для вас будет выбор вертикальных принтов, особенно полоски, а наихудшим — горизонтальных.

Как скрыть выпирающий живот?

Грамотный подбор нижнего белья — это само собой разумеющееся. Важно выбрать бюстгальтер, который не будет слишком свободным, но при этом не будет стягивать вас, придавая нужную форму. Также обратите внимание на трусы с высокой посадкой — они в значительной степени помогают моделировать живот.

Обязательно попробуйте корректирующее белье. Немногие из нас уделяют достаточно внимания осанке, если вы хотите скрыть полный живот, это непременно нужно делать. Доказано, что плохая осанка приводит к провисанию и ослаблению мышц живота и увеличению выпуклости.

Носите платья, которые отвлекают внимание от вашего животика; это может быть просто струящееся платье или платье с рюшами, макси с драпировкой или кафтан.

Вы также можете выбрать платья, демонстрирующие талию, например, платье с ампирной талией, тунику с поясом или платье-футляр, чтобы скрыть среднюю зону. Еще стоит отметить, что лучше держаться подальше от обтягивающей одежды, если вы не уверены в том, что она утягивает объемный живот.

Как визуально увеличить грудь?

От правильного выбора платья или топа зависит очень многое. Отдавайте предпочтение платьям без бретелек, носите вещи с горизонтальными полосками и принтами в области груди, а вертикальных полосок стоит избегать.

Пояса, особенно широкие, придадут вашей фигуре очертания песочных часов, визуально уменьшают объемы талии и увеличат грудь. Брюки и юбки лучше подбирать с высокой талией.

Правильный бюстгальтер поможет прибавить объемов вашей груди. Лучший вариант для вас — это, конечно, пушап. Этот бюстгальтер может приподнять грудь и визуально она будет казаться больше. Помогут также водяные подкладки, но ни в коем случае не жесткий бюстгальтер большего размера. Отдавайте предпочтение мягким бесшовным бюстгальтерам на косточках. Так же можете попробовать специальное корректирующее белье.

Потрудитесь над тем, чтобы перестать сутулиться и держать ровную осанку. Это очень просто — выпрямите свою спину, расправите плечи и подтяните живот. Вы сразу становитесь изящней и выше, недостатки фигуры становятся менее заметны, а грудь кажется больше.

Носите украшения, акцентирующие внимание на зоне декольте, такие как ожерелья, цепочки и так далее. Колье или подвеска на длинной цепи помогут выгодно подчеркнуть вашу грудь.