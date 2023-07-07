Психолог объяснила любовь женщин к обтягивающей одежде

Желание носить вещи подобное фасона не всегда указывает на заявление своей сексуальной привлекательности, считает эксперт. По ее словам, это один из способов ощущать себя более собранно. При этом Данина пояснила, что многие женщины чувствуют себя в данной одежде комфортно.

Кроме того, собеседница издания отметила, что некоторые люди предпочитают не носить на себе большое количество изделий. «Так или иначе обтягивающую одежду выбирают те, кому не страшно и не стыдно показать себя как есть. А также те, кто особенно хочет показать, какой он есть, и получить за это одобрение. Оба варианта имеют право на существование», — уточнила психолог.