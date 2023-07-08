Это должно быть в гардеробе у каждой: пять базовых вещей на лето

Каждая девушка уделяет особое внимание своему внешнему виду, особенно летом, когда на улице жарко. В гардеробе должна быть одежда, которая, с одной стороны, сочетает в себе стиль и красоту, с другой — является практичной и удобной. В таком случае рекомендуется отдавать предпочтение базовым вещам: их можно комбинировать между собой и создавать образы, которые будут привлекать внимание окружающих каждый день. Как собрать идеальный базовый гардероб для лета, рассказала «Вечерней Москве» дизайнер Аника Керимова.

© Вечерняя Москва

Тенденции в моде меняются постоянно, поэтому за ними сложно уследить. Вместо этого можно больше ориентироваться на базовые вещи. Благодаря этому можно всегда идти в ногу со временем. Базовый наряд — это универсальный вариант, который не теряет своей актуальности, вне зависимости от того, какие тенденции в моде популярны на данный момент.

Видео дня

Базовая одежда — это то, что должно быть в гардеробе каждой девушки, ведь без этого не получится создать образ, который запомнится всем, будет комфортным, стильным и удобным. Смещение акцента на базу при создании образа является правильным решением для тех, кто следит за своим внешним видом. С одной стороны, можно создавать свои образы, руководствуясь личными предпочтениями, творческим подходом, с другой — брать готовые образы у модниц, которые всегда в курсе последних тенденций.

Соломенная сумка

В летний период соломенная сумка становится неотъемлемой частью разных образов, ее популярность достигает своего пика. Оптимальным сочетанием является летний наряд и соломенная сумка. Также этот образ можно дополнить аксессуарами. Соломенная сумка хорошо гармонирует с разными вещами, что делает ее универсальным элементом для создания разных образов, воплощающих в себе стиль и практичность.

Платье-комбинация

Атласные однотонные платья на бретельках из года в год сохраняют свою актуальность. Многие девушки при выборе платья часто отдают предпочтение именно таким моделям. Летом такие платья можно носить с сандалиями, балетками. Кроме того, можно достать из гардероба рубашки свободного кроя.

Базовая футболка

Базовая футболка — это еще один элемент одежды, который хорошо подходит для создания летних образов. В магазинах можно найти футболки разных цветов. Среди всего этого многообразия лучше отдавать предпочтение моделям белого, молочного и черного цветов: они считаются универсальными, то есть гармонично сочетаются с другими элементами образа. Чтобы добиться максимального эффекта и сделать образ запоминающимся, можно выбрать футболку в тон брюкам.

Рубашка в полоску

Еще один тренд, который никогда не перестанет быть актуальным, — это рубашки в полоску. Они все чаще используются в разных образах. Такие рубашки можно сочетать с джинсами, брюками и шортами. Широкое разнообразие комбинаций позволяет реализовать разные дизайнерские задумки и создать тот образ, который будет смотреться лучше всего этим летом. Обувь можно выбирать любую: хорошо подойдут как кроссовки, так и балетки.

Топ-бандо