Как выбрать стильный купальник размера XXL, чтобы он стройнил

Изучаем свою фигуру и находим решение, которое подчеркнёт её достоинства.

© Чемпионат.com

Какие ошибки при выборе купальника чаще всего допускают обладательницы корпулентных форм? Главным образом речь про размерный ряд. Многие женщины считают, что объёмы можно скрыть под оверсайз-моделями, но это не так. Мешковатый купальник скорее подчеркнёт неуверенность, чем фигуру.

Видео дня

Другая крайность – слишком маленький размер. Вариант, который врезается в тело, будет и вам не в радость, и желаемого эффекта не принесёт. Берите свой размер.

Посадке купальника стоит уделить максимальное внимание. Во время примерки не нужно стоять перед зеркалом в одной позе, лучше покрутиться, подвигаться. Ткань не должна сползать. В правильном купальнике вы сможете комфортно сидеть, наклоняться, поднимать руки. Не нужно экономить время при примере. Проведите настоящий тест-драйв понравившейся модели. Ощутите, как вам в ней.

Материал и цветовая гамма

Девушкам plus size стоит отдавать предпочтение купальникам из плотной ткани. Она подтягивает фигуру и не просвечивает. При выборе слитных моделей обратите внимание на те, у которых есть подкладка. Избегайте блестящей ткани. Она визуально увеличивает формы и придает ненужный объём.

А что с цветом? Эффектнее всего на девушках размера «плюс» смотрятся однотонные купальники тёмного цвета. Принт опасен тем, что может расползтись. Если всё-таки хочется добавить цвета, выбирайте модель с вертикальными контрастными вставками по бокам. В таком купальнике вы будете выглядеть стройнее. Подобный дизайн заметно вытягивает силуэт.

Также казаться изящнее помогут диагональные линии. Обладательницам фигуры песочные часы можно смело брать купальники с широким поясом, который эффектно подчеркнёт талию. С помощью контрастной горизонтальной полоски на лифе можно создать баланс между широкими бёдрами и аккуратной грудью. Верх и низ уравновесятся.

Подходящие фасоны

Выбирайте только актуальные модели, иначе есть риск добавить себе возраст. Например, уже никто не носит купальники с юбочками. Помните, что яркий декоративный элемент всегда будет привлекать слишком много внимания. Также опасен в этом плане очень открытый купальник. Откровенные модели — зона риска. Если очень хочется, то действовать нужно осторожно и демонстрировать именно те зоны, к которым нет вопросов. В общем, лучше всё-таки делать ставку на закрытый купальник.

Особенности фигуры нужно учитывать в любом случае. Например, для пышной груди выбирайте модели с широкими бретелями и глубокими чашками на косточках. Они прекрасно «подберут» грудь и преподнесут её в лучшем виде.

Раздельные модели

При выборе раздельного купальника лучше отдавать предпочтение трусикам с высокой посадкой. Такие модели утянут животик, подчеркнут талию и визуально удлинят ноги. В качестве альтернативы подойдут трусики-шорты или бикини, но это опция для тех, у кого подкачанные бёдра.

Сплошной купальник

Обладательницам фигуры песочные часы подходят практически все слитные модели. Стоит лишь избегать чрезмерного декора на бёдрах и груди.

Цельный купальник с завязками на шее поможет скорректировать особенности фигуры треугольного типа – когда узкие плечи сочетаются с пышными бёдрами. Акцент на плечах увеличит их и таким образом сбалансирует формы.

Если сомневаетесь хоть на минутку в сложном изделии, то сделайте выбор в пользу беспроигрышной классики: плотная ткань, однотонная модель, тёмный цвет. Вкупе эти три хитрости будут вытягивать силуэт, делать его стройнее и гармоничнее.

Модные женские купальники лета-2023

Что же происходит сейчас в пляжной моде? Главный тренд этого лета — купальники в стиле ретро. Девушкам с полной фигурой они подходят идеально. Слитные модели с поясом или корсетом, лиф бандо с тесёмками или топ-бюстье в сочетании с высокими плавками правильно расставят акценты и скроют недостатки. В таком купальнике вы будете выглядеть максимально грациозно.

Также в этом сезоне актуальны монохромные купальники, что также на руку девушкам plus size. Чёрный, белый и бежевый, горчичный, жёлтый, оливковый и небесно-голубой – выбирайте те цветовые решения, которые подходят к вашим волосам и выигрышно оттенят кожу.

Асимметричные элементы на модном купальнике тоже являются хитом этого лета. Открытое плечо выглядит сексуально и добавляет вашему силуэту изящества и грациозности.

Купальники в спортивном стиле не теряют своей актуальности и в этом сезоне. Если вы за практичность, комфорт и минимализм, то смело носите такую модель.

Не забывайте использовать накидки поверх купальника. В них перемещаться по пляжу куда комфортнее. В качестве альтернативы можно использовать рубашку. Отдавайте предпочтение модели в мужском стиле на пару размеров больше и обязательно длиной ниже ягодиц.