Как выбрать свадебное платье, чтобы брак был счастливым

Эти приметы проверены временем.

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День свадьбы должен быть идеальным, ведь за ним обязательно последует так называемое «долго и счастливо». Так считает большинство невест, поэтому так тщательно придерживается свадебных традиций, особенно связанных с платьем и одеждой для церемонии.

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Главное правило

Почти во всех культурах главная примета на свадьбе: жених не должен видеть невесту до церемонии в платье. Считается, что это может привести к несчастьям и скорому разводу. Некоторые историки уверены, что традиция связана с временами, когда мужчина не знал, на ком женится, и мог передумать, увидев невесту до заветного «Да!». Но примета сохранилась по сей день, и многие относятся к ней очень трепетно.

Крой платья

Еще одна примета связана с длиной платья: считается, что короткое платье приведет к короткому браку. А если наряд состоит из двух или более элементов, например, кроп-топа, корсета и юбки, то в семейном союзе постоянно будут случаться ссоры и перепалки. Старайтесь выбирать цельнокройную модель.

Цвет платья

Несмотря на то, что сейчас магазины предлагают огромный выбор оттенков наряда невесты. Но приметы говорят, что далеко не каждый оттенок сулит семейное счастье. Так, розовое платье — к финансовым проблемам в семье, а бежевое приведет к частым конфликтам.

Особенно эзотерики советуют не надевать черное платье, оно, согласно приметам, приведет к неминуемому разводу. А вот красный цвет наряда привлечет в семью и страсть, и финансовое благополучие.

Как надевать

Да, оказывается, здесь точно есть правила и приметы. Нужно надеть платье через голову, а не через ноги. Так семейная жизнь будет идти правильно. Наряжаться невесте должна помогать женщина, живущая в счастливом браке. Но самое главное, чтобы она не была тезкой невесты.

Быть аккуратной

Во время праздника нужно помнить, что каждая дыра и зацепка на наряде — это ссора в будущей семейной жизни. Поэтому на торжестве нужно беречь наряд и стараться сохранить его в первоначальном виде.

И после свадьбы