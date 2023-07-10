Нейросеть создала одежду для российского бренда

Российский модный бренд Gloria Jeans представила коллекцию одежды, разработанную с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Сообщается, что нейросеть создала для креативной команды марки эскизы, подобрала материалы и фурнитуру. Дизайнеры, в свою очередь, сформулировали четкие запросы и попросили ее визуализировать их идеи. При этом для каждой вещи искусственный интеллект предложил несколько десятков вариантов дизайна, что позволило заметно ускорить процесс работы над линейкой.

«Коллекция Gloria Jeans представляет баланс между модными тенденциями и практичностью. Платья, брюки, пиджаки и рубашки, представленные в ней, выделяются своими силуэтами и эффектными деталями. Это сочетание формы, кроя и текстуры позволяет каждому чувствовать себя уверенно. Никаких строгих правил и ограничений, только вдохновение и свобода», — описывает капсулу сама нейросеть.

Коллекция уже представлена в розничных магазинах сети Gloria Jeans, на ее официальном сайте и на маркетплейсах.